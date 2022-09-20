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Мэр Петрозаводска отреагировал на мобилизацию размышлениями о поведении уехавших из России

Новости. Общество
10:28, 22 Сентября 2022
фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский высказал личное мнение по поводу эмигрантов из России, которые критикуют бывшую Родину.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Говорят, одно из изданий сокрушалось сегодня, что градоначальник не изволил бегом высказаться насчёт мобилизации. Улыбнули, друзья) содержательно что-либо добавить к выступлению Президента я не в состоянии — он все сказал, предельно ясно. О своем личном отношении к СВО я уже высказался, тоже кстати предельно ясно. Так что коллегам на работе сегодня сказал: наша с вами главная задача — работать, как и работали, только собраннее, дисциплинированнее и четче», — написал мэр.

Он также затронул тему об эмигрантах из России, критикующих бывшую Родину.

«Нацепят финский или шведский или еще какой флаг и давай Отчизну бывшую чехвостить. Но зубы лечить упорно едут в Петрозаводск и даже в парикмахерскую лишний раз тут сходят», — написал Любарский.

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