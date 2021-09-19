Мэр Петрозаводска ответил на жалобы, что сарай снесли вместе с личными вещами жильцов

Глава Петрозаводска Владимир Любарский распорядился провести проверку по жалобам жителей на действия рабочих, которые снесли сарай рядом с домом вместе с дровами и личными вещами.

О своем распоряжении мэр написал на личной странице Вконтакте.

«Друзья, в личные сообщения приходит много обращений от жителей Суоярвской 5а. Вместе со строительным мусором, оставшимся от руинированного дома № 7, были вывезены и остатки принадлежащего этому дому сарая. Постройку использовали жильцы дома через дорогу, несмотря на наличие своего дровяника. Поручил председателю комитета ЖКХ завтра встретиться с жителями соседних домов и разобраться в ситуации», — пояснил Любарский.

Это сообщение вызвало возмущение у жильцов дома, который он упоминает.

«Не вводите людей в заблуждение! Покажите мне мой дровянник. Уж я то свой двор знаю, и знаю, что сегодня снесли сараи с моими личными вещами и с моими дровами», — написала подписчица мэра Айно Ватанен.

«У жителей по Суоярвской 5а не было и нет своего дровяника. Им были выделены сарайки в данном сарае», — подтвердила еще одна подписчица Ольга Белехова.

Но нашлись и те, кто доволен произошедшим.

«Спасибо администрации, что навели порядок на площадке. А недовольные теперь еще начните новые квартиры требовать с администрации за свои страшные запущенные сараи», — возмутилась жительница соседнего дома Анна Савина.