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Мэр Петрозаводска ответил на жалобы, что сарай снесли вместе с личными вещами жильцов

Новости. Общество
16:11, 20 Сентября 2021
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский распорядился провести проверку по жалобам жителей на действия рабочих, которые снесли сарай рядом с домом вместе с дровами и личными вещами.

О своем распоряжении мэр написал на личной странице Вконтакте.

«Друзья, в личные сообщения приходит много обращений от жителей Суоярвской 5а. Вместе со строительным мусором, оставшимся от руинированного дома № 7, были вывезены и остатки принадлежащего этому дому сарая. Постройку использовали жильцы дома через дорогу, несмотря на наличие своего дровяника.  Поручил председателю комитета ЖКХ завтра встретиться с жителями соседних домов и разобраться в ситуации», — пояснил Любарский.

Это сообщение вызвало возмущение у жильцов дома, который он упоминает.

«Не вводите людей в заблуждение! Покажите мне мой дровянник.  Уж я то свой двор знаю, и знаю, что сегодня снесли сараи с моими личными вещами и с моими дровами», — написала подписчица мэра Айно Ватанен.

«У жителей по Суоярвской 5а не было и нет своего дровяника. Им были выделены сарайки в данном сарае», — подтвердила еще одна подписчица Ольга Белехова.

Но нашлись и те, кто доволен произошедшим.

«Спасибо администрации, что навели порядок на площадке. А недовольные теперь еще начните новые квартиры требовать с администрации за свои страшные запущенные сараи», — возмутилась жительница соседнего дома Анна Савина.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
karelets
2021-09-20 16:24:49
Какие мы тебе друзья ? Что за фамильярность ?
Изя
2021-09-20 16:38:20
karelets, от чего же ???)))
Гость
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