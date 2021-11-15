Мэр Петрозаводска поблагодарил АО «ПКС-Тепловые сети» за слаженную работу

На еженедельной городской планерке в Администрации города мэр Владимир Любарский вручил благодарственные письма сотрудникам АО «ПКС-Тепловые сети».

Напомним, 23 декабря «ТГК-1» устраняли повреждение на сетях. Коллегам помогали АО «ПКС-Тепловые сети», их задача заключалась в том, чтобы оперативно переключить всех возможных потребителей по другой схеме теплоснабжения, разработав перед этим гидравлический режим. Сотрудники АО «ПКС-Тепловые сети» сделали все возможное, чтобы под отключение попало как можно меньше социальных объектов – несколько часов не было тепла только в Железнодорожной больнице.

Владимир Любарский поблагодарил инженера по расчетам и режимам Елену Пикулик, начальника аварийно-диспетчерской службы Дениса Богданова, главного инженера Илью Михачева и технического директора Алексея Проккиева за оперативную и слаженную работу.