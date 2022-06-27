Мэр Петрозаводска показал, как отдыхает в походе (ВИДЕО)

Ушедший в поход Владимир Любарский разместил в соцсети видео, как идет на каяке по реке.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что после отгремевших салютов и праздничных гуляний по случаю Дня города, которые потребовали немало сил и хлопот, ему «необходимо перезарядить батарейки».

В связи с чем мэр взял мини-отпуск и в пятницу, 1 июля, отправился в поход на каяке.

Спустя сутки в соцсети Владимир Любарский опубликовал видео, как он идет на каяке по реке, пробираясь сквозь густую листву.

«Продолжаем двигаться по маршруту. Прошли от Спасской Губы до Пертозеро», - написал в комментарии к видео Владимир Любарский.