Мэр Петрозаводска упрекнул в «неблагодарности» жильцов общежития, задолжавших за газ

Жильцов петрозаводского общежития, обитающих там по договорам социального найма, отключат от газа за неуплату.

Об этом написал глава города Владимир Любарский.

«История об ответственности и благодарности, ну или о безответственности и неблагодарности», — пояснил мэр на своей странице Вконтакте.

По его словам, около полугода назад администрация начала заключать договоры соцнайма с 11 семьями, проживающими в общежитии на Первомайском проспекте. При передаче документов им разъяснили, что они должны палатить за свет, воду, тепло и газ. Для оплаты необходимо открыть расчетные счета в ресурсоснабжающих организациях.

«Прошло время, кто-то заключил отдельные договоры — кто на свет, кто на воду, но в „Карелгаз“ почему-то так никто и не пришёл. Чтобы не лишать горожан газа, счета оплатили через управляющую компанию „ПетрГиц“, о чем заранее всех предупредили и еще раз воззвали открыть расчетные счета. Уведомления развесили в подъезде. Из 11 семей это сделала лишь одна. Сегодня ресурсники вынуждены будут перекрыть газ неплательщикам. К сожалению, шансом жильцы не воспользовались, счета не открыли, оплату не вносят. И так несколько месяцев», — написал Любарский.