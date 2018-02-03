Mercedes-Benz сбил пенсионерку на "зебре" в Петрозаводске

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В столице Карелии Mercedes-Benz наехал на пожилую женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
По данным ГИБДД, авария произошла 2 февраля в 14.00 в районе дома № 24 по ул. Заводская. Водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд женщину 1952 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина получила травмы, направлена в лечебное учреждение.
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