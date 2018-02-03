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Новости. Происшествия
09:09, 03 Февраля 2018

Mercedes-Benz сбил пенсионерку на "зебре" в Петрозаводске

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В столице Карелии Mercedes-Benz наехал на пожилую женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

По данным ГИБДД, авария произошла 2 февраля в 14.00 в районе дома № 24 по ул. Заводская. Водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд женщину 1952 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы, направлена в лечебное учреждение.

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Комментарии

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petronik
2018-02-03 12:12:17
ГАИ, аууу! Ежедневно в маленьком городе 1-2 таких случая. Ну почему этот вопрос решен в нормальном мире? Там наезд на пешехода, тем более на переходе, чрезвычайное происшествие.
deep
2018-02-03 13:16:13
petronik, в «нормальной стране» не суются на переход, не посмотрев по сторонам, как у нас. Надо с ними проводить техминимум по ПДД. Они такие же УЧАСТНИКИ дорожного движения. ГИБДД должна работать, для начала поставить сотрудника на переход с мегафоном! И громко зачитывать п. 4.5 ПДД! Работать надо!
кир
2018-02-03 11:46:43
Ежедневные фронтовые сводки о потерях. Наверное, современными людьми нам, видимо, уже не стать. Поезд эволюции ушёл. Раньше цивилизации развивались при взаимодействии между собой. Даже путем войн. У нас нет взаимодействия ни с кем. Ядерное оружие обрекло нас почти на полную изоляцию. Даже соседи не хотят с нами бескорыстно дружить и жить мирно. Величественно красивый Санкт-Петербург был во многом спроектирован и построен с помощью иностранных архитекторов. Внутренние резервы есть, но мы не знаем куда идти. Нет современного осознания, философии своей, мыслителей тоже нет. Так и в давние времена было. Пока не появлялся жесткий правитель-государственник или свой, или из-за рубежа и не брал в свои руки правление. Он (она) знали и интуитивно чувствовали, что надо делать. Естественно, не без огромных жертв среди народа. Иначе нельзя. И никто не сюсюкался и не заигрывал с людьми. Они сделали великую Россию. А что сделали сегодня? Развалили все, что смогли. Теперь трудно собрать.
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