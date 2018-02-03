Mercedes-Benz сбил пенсионерку на "зебре" в Петрозаводске

В столице Карелии Mercedes-Benz наехал на пожилую женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

По данным ГИБДД, авария произошла 2 февраля в 14.00 в районе дома № 24 по ул. Заводская. Водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд женщину 1952 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы, направлена в лечебное учреждение.