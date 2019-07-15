Мэрия намерена демонтировать гаражи в одном из районов Петрозаводска

Городские власти информируют владельцев гаражей на улице Мурманской об их демонтаже, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация города предлагает владельцам четырёх самовольно установленных гаражей, расположенных в районе дома № 5 по ул. Мурманской произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок до 29 июля.