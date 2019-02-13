Мэрия насчитала в Петрозаводске 29 районов

Администрация Петрозаводска утвердила перечень районов города, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Глава карельской столицы Ирина Мирошник подписала постановление, согласно которому установлен перечень районов города, а также определены их точные границы.

Согласно документу, в Петрозаводске насчитывается 29 районов: Бараний Берег, Голиковка, Древлянка, Железнодорожный, Зарека, Зимник, Каменный Бор, Ключевая, Кукковка, Немецкий Наволок, Октябрьский, Окунья Тоня, Первомайский, Перевалка, Пески, Птицефабрика, Рыбка, Сайнаволок, Северная Промзона, Соломенное, Сулажгора, Сулажгорский Кирпичный Завод, Тепличный, Томицы, Центр, Южная Промзона, Неглин, Дровяной, Ивановские Острова.

Работа над определением границ городских районов проводилась совместно с членами комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры. Необходимость уточнения перечня и границ районов связана с тем, что ранее действовавший аналогичный документ, утверждённый ещё в 1939 году, устарел: за 80 лет город увеличил свои территории в несколько раз, появились новые районы.

Кроме того, необходимость указывать наименование района при адресации объекта установлена постановлением правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов".