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Новости. Общество
11:25, 26 Июня 2018

Мэрия объявила конкурс на лучшую сувенирную продукцию о Петрозаводске

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Определять победителей будут посетители выставки-презентации районов на праздновании Дня Карелии в Беломорске.

Администрация города предлагает желающим производителям и мастерам сувенирного искусства принять участие в работе по созданию уникального образа туристического Петрозаводска - сувенирной брендированной продукции.

"Ключевыми символами могут стать: основатель Петрозаводска Петр I, пушка Александровского завода, бог северного ветра Борей и другие образы города. Материалы и технику изготовления мастера выбирают на свое усмотрение", - отметили в пресс-службе мэрии.

Сувенирная продукция будет представлена 7 июля на праздновании Дня республики. Лучшим сувенирам будет оказана поддержка в продвижении на рынке туристских услуг.

Прием сувенирной продукции проводится до 3 июля в мэрии на пр.Ленина,2, каб. 530. Телефон для справок: 71-36-06.

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