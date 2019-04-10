Мэрия Петрозаводска готова распределить 400 тысяч на поддержку местного бизнеса

Представители петрозаводского бизнеса могут рассчитывать на получение финансовой поддержки.

В администрации города начался прием заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. На данный момент мэрия планирует распределить более 400 тысяч рублей на поддержку бизнеса.

Субсидии предоставляются по двум направлениям, пишут "Вести Карелии".

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