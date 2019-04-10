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Новости. Экономика
12:52, 10 Апреля 2019
фото: Станислав Красильников/ТАСС

Мэрия Петрозаводска готова распределить 400 тысяч на поддержку местного бизнеса

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Представители петрозаводского бизнеса могут рассчитывать на получение финансовой поддержки.

В администрации города начался прием заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. На данный момент мэрия планирует распределить более 400 тысяч рублей на поддержку бизнеса.

Субсидии предоставляются по двум направлениям, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Leopol'd
2019-04-10 15:03:13
Мультфильм отличный был про это! Из одной овечей шкуры шапку сшить пытались.
"- А 7 шапок можешь? - Могу!"
400т.р. по двум направлениям!
Изя
2019-04-10 14:24:42
Гена !!! 400000 рэ в путний кабак со стриптизом троём сходить , не хватит . Хватит деньги бизнесу зажимать .
Так ведь , zanoza :)
zanoza
2019-04-10 14:41:31
Изя, поддерживаю! :)
zanoza
2019-04-10 14:11:04
О каком приёме заявок может идти речь в данном случае! Это как же можно распределить 400 тыс. рублей чтобы поддержать местный бизнес? Не смешите народ!
Беня
2019-04-10 14:59:52
zanoza, тут слово "правильный" пропущено. Поддержат правильный бизнес, а не правильный не поддержат. И вообще, надо себе понимать, почти весь бизнес не правильный. :)
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