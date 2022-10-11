Мэрия Петрозаводска накупит себе стульев на 3 млн рублей

Администрация Петрозаводска планирует приобрести стулья для большого зала мэрии, где собираются делать ремонт.
Это следует из документации к аукциону для проведения закупки.
Для зала будут нужны секции из стульев с откидными мягкими сиденьями.
Начальная цена контракта составит почти 3 млн рублей.
Как сообщалось ранее, администрация запланировала ремонт большого зала мэрии стоимостью 18 млн рублей. Глава города Владимир Любарский объяснил, зачему это нужно.
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