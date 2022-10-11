Мэрия Петрозаводска накупит себе стульев на 3 млн рублей

Администрация Петрозаводска планирует приобрести стулья для большого зала мэрии, где собираются делать ремонт.

Это следует из документации к аукциону для проведения закупки.

Для зала будут нужны секции из стульев с откидными мягкими сиденьями.

Начальная цена контракта составит почти 3 млн рублей.

Как сообщалось ранее, администрация запланировала ремонт большого зала мэрии стоимостью 18 млн рублей. Глава города Владимир Любарский объяснил, зачему это нужно.