Мэрия Петрозаводска намерена снести 7 ларьков на улице Боровой

Владельцам нестационарных объектов на ул. Боровой необходимо убрать их до 14 мая, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация предлагает владельцам ларьков в районе здания №7 по ул. Боровой (павильон с вывеской "Олония", киоск по продаже печатной продукции, павильон с вывеской "Легенда", павильон по продаже продовольственных товаров (овощи-фрукты), закрытый киоск с вывеской "Мясопродукты", киоск с вывеской "Мясопродукты", торговый павильон по продаже овощей, фруктов) добровольно освободить земельный участок до 14 мая.