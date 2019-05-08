Мэрия Петрозаводска намерена снести гараж и киоски на Древлянке

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Владельцы сарая, гаража и киосков на улице Попова должны демонтировать их до 21 мая, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Владельцам незаконно установленных нестационарных объектов (деревянный сарай, гараж, киоски, в которых не осуществляется предпринимательская деятельность) на ул. Попова необходимо произвести демонтаж до 21 мая.
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