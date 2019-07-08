Мэрия Петрозаводска намерена снести забор на территории жилого дома

Забор во дворе жилого дома на улице Красной установлен незаконно, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация предлагает владельцам самовольно установленного металлического забора, расположенного в районе многоквартирного дома №34А по ул. Красной, освободить земельный участок до 24 июля.