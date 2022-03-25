Мэрия Петрозаводска назвала сумму штрафа для организаций, которые забудут посыпать песком лестницу

Организации и предприниматели обязаны своевременно очищать от снега и наледи входные зоны и кровли своих зданий - за ненадлежащее содержание объектов предусмотрена административная ответственность, предупредили в мэрии Петрозаводска.

Хозяйствующим субъектам напоминают о необходимости соблюдения правил благоустройства на территории Петрозаводска. Подходы, лестницы и пандусы магазинов, кафе, других объектов торговли и сферы услуг следует обрабатывать противогололедными материалами.

Согласно правилам, утвержденным Решением Петрозаводского городского Совета от 26.02.2020 № 28/29-586, предприниматели и организации также обязаны соблюдать следующие требования:

○ у входа в помещение должны быть установлены урны, изготовленные в соответствии с образцами, утвержденными Решением Петрозаводского городского Совета;

○ емкости для сбора мусора следует очищать по мере их наполнения, но не реже одного раза в сутки;

○ уборка территории должна быть завершена к 8.00, в случае необходимости мероприятия проводятся также в течение дня.

Это относится и к отдельно стоящим зданиям, и к прилегающей к ним территории. Ее протяженность составляет не менее пяти метров от границы объекта или земельного участка.

Также правилами благоустройства установлена обязанность собственников зданий проводить своевременную очистку кровель от снега, наледи и сосулек. Кроме того, с наступлением весны участились случаи нанесения третьими лицами несанкционированных надписей, граффити на внешние ограждающие конструкции, в том числе роль-ставни оконных и дверных проемов.

За ненадлежащее содержание объектов предусмотрена административная ответственность. Для юридических лиц штраф может составить от 20 до 50 тысяч рублей, в случае повторного правонарушения — от 50 до 100 тысяч.