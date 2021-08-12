Мэрия Петрозаводска назвала телефоны служб, куда можно звонить при возникновении аварий и ЧП

Информацию о возникновении аварий и других нештатных ситуаций можно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу и в другие организации.

Администрация напоминает жителям карельской столицы, что обо всех возникающих авариях и иных нештатных ситуациях в системе городского хозяйства в первую очередь стоит сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска.

Операторы примут сообщение, узнают необходимые детали и направят информацию в соответствующую инстанцию.

Звонки по номеру "051" принимаются круглосуточно. Кроме того, обращения с подтверждающими фото- и видеоматериалами можно отправлять по электронной почте: edds-051@mail.ru.

А информация об отключениях на объектах жилищно-коммунального хозяйства оперативно размещается на странице ЕДДС Петрозаводска, а также на сайте «Активный горожанин».

Стоит отметить, что главная задача Единой дежурно-диспетчерской службы состоит именно в приёме обращений граждан, их информировании и передачи данных для решения специалистам. Сами сотрудники ЕДДС не ликвидируют аварии и другие нештатные ситуации. В многоквартирных домах на щитах с информацией управляющими организациями должны быть размещены телефоны экстренных служб. По ним граждане также могут звонить для решения возникших проблем в разных областях ЖКХ.

Кроме того, у петрозаводчан есть возможность обратиться к диспетчерам обслуживающих городские сети организаций, если к устранению аварии или нештатной ситуации не приступили вовремя:

АО «ПКС – Тепловые сети» – 71-00-52 (теплоснабжение);

АО «ПКС – Водоканал» – 76-81-13 (водоснабжение);

МКУ «Служба заказчика» – 57-54-96(ливневая канализация);

АО «ОРЭС-Петрозаводск» – 78-45-59 (электроснабжение);

ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» – 28-28-14 (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами).