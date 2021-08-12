Мэрия Петрозаводска назвала телефоны служб, куда можно звонить при возникновении аварий и ЧП

Информацию о возникновении аварий и других нештатных ситуаций можно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу и в другие организации.
Администрация напоминает жителям карельской столицы, что обо всех возникающих авариях и иных нештатных ситуациях в системе городского хозяйства в первую очередь стоит сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска.
Операторы примут сообщение, узнают необходимые детали и направят информацию в соответствующую инстанцию.
Звонки по номеру "051" принимаются круглосуточно. Кроме того, обращения с подтверждающими фото- и видеоматериалами можно отправлять по электронной почте: edds-051@mail.ru.
А информация об отключениях на объектах жилищно-коммунального хозяйства оперативно размещается на странице ЕДДС Петрозаводска, а также на сайте «Активный горожанин».
Стоит отметить, что главная задача Единой дежурно-диспетчерской службы состоит именно в приёме обращений граждан, их информировании и передачи данных для решения специалистам. Сами сотрудники ЕДДС не ликвидируют аварии и другие нештатные ситуации. В многоквартирных домах на щитах с информацией управляющими организациями должны быть размещены телефоны экстренных служб. По ним граждане также могут звонить для решения возникших проблем в разных областях ЖКХ.
Кроме того, у петрозаводчан есть возможность обратиться к диспетчерам обслуживающих городские сети организаций, если к устранению аварии или нештатной ситуации не приступили вовремя:
АО «ПКС – Тепловые сети» – 71-00-52 (теплоснабжение);
АО «ПКС – Водоканал» – 76-81-13 (водоснабжение);
МКУ «Служба заказчика» – 57-54-96(ливневая канализация);
АО «ОРЭС-Петрозаводск» – 78-45-59 (электроснабжение);
ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» – 28-28-14 (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами).
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