Мэрия Петрозаводска объяснила, почему тротуар на Ватутина кажется не совсем ровным

Как на улице Ватутина в Петрозаводске оборудуют тротуар, рассказали в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Ранее горожанин прислал в редакцию фото нового тротуара на улице Ватутина и высказал предположение, что, на его взгляд, подрядчик выполнил работу сикось-накось.

В мэрии ответили: в рамках муниципального контракта работы на улице Ватутина сейчас ведёт ООО "Альфадорстрой". Ширина, расположение тротуара и его удалённость от проезжей части соответствуют разработанному проекту. Геометрия нового объекта синхронизирована с существующими инженерными коммуникациями и никак не влияет на потребительские свойства и эксплуатацию пешеходами.

Также в администрации рассказали, что часть работ по обустройству территории возле нового светофорного объекта, запланированных на следующий год, удалось организовать уже в этом.

Подрядчик занимается оборудованием тротуара на улице Ватутина. На месте уже восстановили щебёночное покрытие и приступили к асфальтированию. Работы были запланированы на следующий год в рамках второго этапа обустройства перекрёстка улиц Ватутина, Пархоменко и Пирогова, призванного повысить безопасность возле близлежащих образовательных учреждений.

Ранее на пересечении магистралей на Перевалке в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" установили светофорный объект. Кроме того, в первый этап вошло дооборудование объекта недостающими техническими средствами организации движения: знаками, ограждениями, освещением и разметкой. В связи с востребованностью и высокой заинтересованностью местных жителей часть работ второго этапа, запланированных на следующий год, удалось организовать в этом. Средства по запросу администрации Петрозаводска были выделены министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.