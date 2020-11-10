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Мэрия Петрозаводска объяснила, почему тротуар на Ватутина кажется не совсем ровным

Новости. Общество
11:07, 11 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Как на улице Ватутина в Петрозаводске оборудуют тротуар, рассказали в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Ранее горожанин прислал в редакцию фото нового тротуара на улице Ватутина и высказал предположение, что, на его взгляд, подрядчик выполнил работу сикось-накось.

В мэрии ответили: в рамках муниципального контракта работы на улице Ватутина сейчас ведёт ООО "Альфадорстрой". Ширина, расположение тротуара и его удалённость от проезжей части соответствуют разработанному проекту. Геометрия нового объекта синхронизирована с существующими инженерными коммуникациями и никак не влияет на потребительские свойства и эксплуатацию пешеходами.

Также в администрации рассказали, что часть работ по обустройству территории возле нового светофорного объекта, запланированных на следующий год, удалось организовать уже в этом.

Подрядчик занимается оборудованием тротуара на улице Ватутина. На месте уже восстановили щебёночное покрытие и приступили к асфальтированию. Работы были запланированы на следующий год в рамках второго этапа обустройства перекрёстка улиц Ватутина, Пархоменко и Пирогова, призванного повысить безопасность возле близлежащих образовательных учреждений.

Ранее на пересечении магистралей на Перевалке в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" установили светофорный объект. Кроме того, в первый этап вошло дооборудование объекта недостающими техническими средствами организации движения: знаками, ограждениями, освещением и разметкой. В связи с востребованностью и высокой заинтересованностью местных жителей часть работ второго этапа, запланированных на следующий год, удалось организовать в этом. Средства по запросу администрации Петрозаводска были выделены министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-11 13:43:42
Во всём мире геометрия тротуаров не зависит от инженерных коммуникаций, а в ПТЗ зависит. Тротуар должны быть ровными и точка, а сикось на кось у себя на дачах устраивайте.
Juniper59
2020-11-11 13:03:01
"Потребительские свойства тротуара" - это пять.
Клещ
2020-11-11 12:52:07
"и никак не влияет на потребительские свойства и эксплуатацию пешеходами"!- да на это вообще ничего не влияет! Ни освещение, ни фасады покрашенные, ни ограждения! Зачем тогда делали? Надо было дорогу к цбк и другим производствам. А то все "комфортная среда" - надо радоваться тому, что есть, а переделать можно в следующем году. Или через год. Проект же есть. Аха, на реконструкцию Чапаева тоже проект был. С нарядными и очень кому то нужными ограждениями.
David
2020-11-11 12:47:50
Предлагаю администрации провести международный научно-практический семинар под названием " Инновационные решения создания безопасной и комфортной городской среды в условиях архаизации. Все ведущие специалисты мира в области урбанистики будут восхищаться их передовым опытом!
Профи
2020-11-11 11:26:34
На Титова , 3, дом редакции, делали фасад, ещё с прошлого года, красили, теперь ,сделав подсветку, вечером пррезжаешь и видно "уровень работы", всё здание мятое ,будто бы его огромный динозавр пожевал и выплюнул!?!? А ведь шкурили, равняли,наверняка в документах эти работы указаны и очень дорогие? Правда красили в прошлом году в мороз,но это обычное дело...
протестанутый
2020-11-11 11:17:28
Не надо обьясняться перед всякими бездельниками которые бесцельно болтаютя по городу и лужи фотографируют.
Гость
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