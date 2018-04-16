Мэрия Петрозаводска планирует реорганизовать комитет экономики

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Администрация Петрозаводска планирует реорганизовать комитет экономики и управления муниципальным имуществом и создать вместо него два разных комитета, а для этого потребуются дополнительные расходы бюджета.
Финансово-экономическое обоснование содержится в проектах решений об изменении структуры и денежном содержании муниципальных чиновников, которые мэрия внесла в Петросовет.
Согласно этим документам, вместо действующего комитета экономики и управления муниципальным имуществом будет создано два подразделения: комитет градостроительства и землепользования и комитет экономического развития.
Как будет осуществляться финансирование работ комитатов, читайте в материале деловой интернет0газеты "Вести Карелии".
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