Мэрия Петрозаводска планирует реорганизовать комитет экономики

Администрация Петрозаводска планирует реорганизовать комитет экономики и управления муниципальным имуществом и создать вместо него два разных комитета, а для этого потребуются дополнительные расходы бюджета.

Финансово-экономическое обоснование содержится в проектах решений об изменении структуры и денежном содержании муниципальных чиновников, которые мэрия внесла в Петросовет.

Согласно этим документам, вместо действующего комитета экономики и управления муниципальным имуществом будет создано два подразделения: комитет градостроительства и землепользования и комитет экономического развития.

Как будет осуществляться финансирование работ комитатов, читайте в материале деловой интернет0газеты "Вести Карелии".