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Новости. Общество
12:16, 16 Апреля 2018

Мэрия Петрозаводска планирует реорганизовать комитет экономики

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Администрация Петрозаводска планирует реорганизовать комитет экономики и управления муниципальным имуществом и создать вместо него два разных комитета, а для этого потребуются дополнительные расходы бюджета.

Финансово-экономическое обоснование содержится в проектах решений об изменении структуры и денежном содержании муниципальных чиновников, которые мэрия внесла в Петросовет.

Согласно этим документам, вместо действующего комитета экономики и управления муниципальным имуществом будет создано два подразделения: комитет градостроительства и землепользования и комитет экономического развития.

Как будет осуществляться финансирование работ комитатов, читайте в материале деловой интернет0газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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йошкин кот
2018-04-16 14:03:19
а комитете "развития" оставить одну штатную единицу, да и ту - не занятую. что б всегда было на что (на кого) "стрелки перевести" за сумбур в развитии экономики.
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