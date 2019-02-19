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Новости. Общество
16:30, 19 Февраля 2019
фото: "Столица на Онего"

Мэрия Петрозаводска планирует выставить на аукцион 4 участка

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Сейчас инициировано проведение торгов в отношении земельного участка площадью 3082 кв м на Карельском проспекте, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Проведение торгов связано с расторжением договоров аренды из-за долгов. 

Администрация инициирует проведение торгов в отношении земельного участка площадью 3082 кв м с кадастровым номером 10:01:0160102:58  для размещения автозаправочной станции по пр.Карельскому (в районе пересечения с ул. Питкярантской).

Кроме того, ведется подготовка еще трех участков по ш. Вытегорскому (для размещения склада), по ш. Суоярвскому (цель использования определяется), по ул. Онежской флотилии (цель использования определяется).

Предварительную информацию по данным участкам можно получить в управлении земельных ресурсов (Петрозаводск, пр. Ленина, 2, каб. 315А, тел. 71-35-46).

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