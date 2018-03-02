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Новости. Общество
08:20, 02 Марта 2018

Мэрия Петрозаводска попросила демонтировать туалет в отдаленном районе города

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Власти столицы Карелии продолжают борьбу с незаконно установленными объектами.

Так, владельцам предлагается в двухнедельный срок демонтировать металлический павильон в районе дома № 1А по ул. Халтурина, павильон (шиномонтаж) в районе дома № 11 по ул. Боровой, а также металлический тонар в районе дома № 28 по ул. М.Горького.

"Администрация также предлагает владельцу самовольно (незаконно) установленного нестационарного объекта (туалета), расположенного в районе дома № 11 по ул. СКЗ добровольно", - отметили в мэрии.

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Комментарии

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лесоруб
2018-03-02 15:52:11
я думаю, это сандберга проделки (мстит мирошнику). Привык где попало отхожие места устраивать. мирошника все видит (или на запах идет).
Горожанин
2018-03-02 10:08:14
Не мог на законных основаниях туалет поставить? Заказал бы проект (геология и прочее - не дорого обошлось бы, пару миллионов, - как на ремонт мостов петрозаводских), оформил бы разрешительные документы ...нет, самовольно построил, гад!!! Не место таким людям в нашем обществе. Правильная инициатива мэрии, надо разобраться, законно ли у нас прочие туалеты стоят. У дачников, например!
йошкин кот
2018-03-02 09:13:13
выдать этому прохвосту ночной горшок. нечего по туалетам хаживать! и вообще, в СКЗ многие без туалетов и канализации живут, а тут...прям злодей какой, в цивилизацию играет!
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