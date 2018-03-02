Мэрия Петрозаводска попросила демонтировать туалет в отдаленном районе города

Власти столицы Карелии продолжают борьбу с незаконно установленными объектами.

Так, владельцам предлагается в двухнедельный срок демонтировать металлический павильон в районе дома № 1А по ул. Халтурина, павильон (шиномонтаж) в районе дома № 11 по ул. Боровой, а также металлический тонар в районе дома № 28 по ул. М.Горького.

"Администрация также предлагает владельцу самовольно (незаконно) установленного нестационарного объекта (туалета), расположенного в районе дома № 11 по ул. СКЗ добровольно", - отметили в мэрии.