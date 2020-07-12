Мэрия Петрозаводска потребовала снести шлагбаум и торговую палатку – смотрим адреса

Администрация Петрозаводска призвала владельцев незаконно установленных объектов демонтировать их самостоятельно.

Администрация Петрозаводска призвала владельцев незаконно установленных объектов освободить земельные участки в срок до 24 июля.





Владельцев металлического контейнера и гаражей, расположенных на Комсомольском проспекте в районе дома № 19 "б", торговой палатки, установленной у дома № 28 на улице Горького, а также шлагбаума на улице Паустовского у дома № 11 "б", администрация города призывала освободить занятые земельные участки.

Демонтаж указанных объектов необходимо произвести самостоятельно до 24 июля (в двухнедельный срок с момента размещения на объекте соответствующего требования), сообщили в мэрии.