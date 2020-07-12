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Мэрия Петрозаводска потребовала снести шлагбаум и торговую палатку – смотрим адреса

Новости. Общество
12:40, 12 Июля 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска призвала владельцев незаконно установленных объектов демонтировать их самостоятельно.

Администрация Петрозаводска призвала владельцев незаконно установленных объектов освободить земельные участки в срок до 24 июля. 



 Владельцев металлического контейнера и гаражей, расположенных на Комсомольском проспекте в районе дома № 19 "б", торговой палатки, установленной у дома № 28 на улице Горького, а также шлагбаума на улице Паустовского у дома № 11 "б", администрация города призывала освободить занятые земельные участки.

Демонтаж указанных объектов необходимо произвести самостоятельно до 24 июля (в двухнедельный срок с момента размещения на объекте соответствующего требования), сообщили в мэрии. 

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Комментарии

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кир
2020-07-12 15:00:42
Наказать начальников, на чьей территории сделаны незаконные постройки. Не в лесу живем.
Изя
2020-07-12 15:34:28
Не утомима :)
Изя
2020-07-12 15:33:29
Не утомима )))
Изя
2020-07-12 14:52:56
Фургал тоже так считал , бабуля ( ниже по списку ) , но почему то ошибся :)
новый
2020-07-12 14:06:26
Шах и мат зашлагбаумным куркулям. Так будет отныне со всеми. Мы здесь власть.
новый
2020-07-12 13:16:44
Пофиг на куркулей. Сегодня День рыбака. Редакция не поздравляет тружеников морей и озер с профессиональным праздником. Почему ?
Гость
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