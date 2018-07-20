Мэрия Петрозаводска предлагает горожанам поделиться ягодными впечатлениями

На конкурс "Карельская ягодка" принимаются фотографии ягод и рецепты варений, морсов и смузи.

Администрация Петрозаводска проводит конкурс "Карельская ягодка" и предлагает горожанам поделиться ягодными впечатлениями.

Это могут быть снимки даров леса или выращенных в дачном саду ягод, фото и к ним рецепты варенья или морса, смузи или мороженого, - всего, что так или иначе напоминает о ярких ягодных вкусах и красках лета.

Фото можно добавлять в альбом "Карельская ягодка" - https://vk.com/album-96202416_256500759.



Итоги конкурса будут подводиться осенью на празднике карельской ягоды "Марьяне".