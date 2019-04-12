Мэрия Петрозаводска предупредила о штрафах за рекламу наркотиков на стенах домов

О несанкционированных надписях на фасадах зданий и лицах, причастных к их размещению, необходимо сообщать в правоохранительные органы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводского городского округа информирует, что размещение на фасадах стен домов какой-либо графической продукции строго регламентируется Гражданским и Жилищным кодексом Российской Федерации. Ответственность за изготовление надписей, содержащих пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, влечет за собой штраф для физических лиц до 5 тысяч рублей.

По известным вам фактам употребления, распространения и хранения наркотиков, а также в случае фиксирования преступника, осуществляющего незаконное нанесение рекламы наркотических средств на фасады зданий и другие поверхности, вы можете сообщить по телефону 8 (8142) 715-420 или 102/112 (для любых операторов мобильной связи).

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено договором. Ограждения и несущие конструкции домов входят в состав общего имущества на праве общей долевой собственности. О несанкционированных надписях, изображениях на стенах ваших многоквартирных домов необходимо проинформировать управляющую компанию.