Мэрия Петрозаводска принимает заявки на субсидии

Начат прием заявок от представителей малого и среднего бизнеса, претендующих на бюджетные субсидии.

Субсидии будут выдаваться для компенсации части затрат предпринимателей по уплате процентов по банковским кредитам, выданным на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений, приобретение оборудования в целях создания или модернизации производства.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".