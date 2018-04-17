Мэрия Петрозаводска принимает заявки на субсидии

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Начат прием заявок от представителей малого и среднего бизнеса, претендующих на бюджетные субсидии.
Субсидии будут выдаваться для компенсации части затрат предпринимателей по уплате процентов по банковским кредитам, выданным на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений, приобретение оборудования в целях создания или модернизации производства.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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