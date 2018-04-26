Мэрия Петрозаводска расформировала "неповоротливый" комитет

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Депутаты Петросовета внесли изменения в структуру администрации Петрозаводского городского округа с целью оптимизации работы власти и экономии средств.
Депутаты Петрозаводского городского совета ввели в структуру администрации карельской столицы комитет экономического развития, а также изменили наименование ныне существующего комитета экономики и управления муниципальным имуществом на комитет градостроительства и землепользования.
Соответствующее решение путем голосования было принято на сегодняшней сессии.
Чем объяснили свои действия парламентарии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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