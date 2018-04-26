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Новости. Политика
15:47, 26 Апреля 2018

Мэрия Петрозаводска расформировала "неповоротливый" комитет

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Депутаты Петросовета внесли изменения в структуру администрации Петрозаводского городского округа с целью оптимизации работы власти и экономии средств.

Депутаты Петрозаводского городского совета ввели в структуру администрации карельской столицы комитет экономического развития, а также изменили наименование ныне существующего комитета экономики и управления муниципальным имуществом на комитет градостроительства и землепользования.

Соответствующее решение путем голосования было принято на сегодняшней сессии.

Чем объяснили свои действия парламентарии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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sherhan2
2018-04-26 18:17:54
Читал-читал-ничего не понял.Один расформировали,девять создали.Экономика по-Карельски,как у русского мужика:украл ящик водки-продал его-а деньги пропил.
zanoza
2018-04-26 16:36:41
Можно подумать,что в мэрии есть "поворотливые" комитеты.Чиновник спит,служба идёт,денежка капает.Систему оплаты чиновникам нужно менять,чтобы чиновники стали более поворотливыми. Не на окладах их держать ,а на сделке (по итогам проделанной работы).
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