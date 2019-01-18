Мэрия Петрозаводска разъяснила работодателям о начислении МРОТ

Администрация столицы Карелии опубликовала разъяснения для работодателей, как они должны начислять жалование работникам, у которых размер зарплаты установлен на уровне МРОТ.

В администрации пояснили, что в состав минимального размера оплаты не включаются оплата сверхурочной работы, а также дополнительной работы, выполняемой работником в связи с расширением зоны обслуживания, увеличением объема работы или совмещением должностей.

В Петрозаводске, в случае отработанного времени на полную ставку, минимальная заработная плата составляет 18612 рублей в месяц.

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