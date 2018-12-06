Мэрия Петрозаводска сможет штрафовать за несанкционированные вывески

Администрация Петрозаводска получила право штрафовать нарушителей положения о размещении вывесок на фасадах домов.

Соответствующие изменения, внесенные в республиканское законодательство, вступают в силу седьмого декабря.

С этого момента у мэрии города появляются правовые основания привлекать к ответственности тех, кто не исполняет городское "Положение о порядке размещения и оформления вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений".

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