Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:15, 15 Января 2019
фото: Карты "Яндекс"

Мэрия Петрозаводска выставляет на торги участок на Кукковке под строительство заправки

Загрузка...

Новая заправочная станция может появиться на в районе Карельского проспекта

Администрация Петрозаводска расторгает договоры аренды земельных участков, по которым имеется задолженность перед городским бюджетом, и ведет поиск хозяев на освободившиеся территории. 

Как сообщает сайт городской мэрии, администрация готовится выставить на торги участок на Кукковке для размещения на нем автозаправочной станции . 

"В рамках проведения мероприятий по вовлечению свободных земельных участков, на которые ранее были заключены договоры аренды, путем их предоставления с торгов Администрация инициирует проведение торгов в отношении земельного участка площадью 3082 кв.м с кадастровым номером 10:01:0160102:58 для размещения автозаправочной станции по пр. Карельскому (в районе пересечения с ул. Питкярантской)", - информирует пресс-центр мэрии города. 

Как сообщают в администрации карельской столицы, мэрия ведет претензионно-исковую работу по взысканию задолженности с арендаторов. 

"За прошедший 2018 год Администрацией выставлено претензий на общую сумму 80,9 млн руб. Добровольно оплачено 21,6 млн руб. Поступило в бюджет Петрозаводского городского округа по судебным решениям 15,5 тыс. руб. Кроме того, сложившаяся задолженность на постоянной основе рассматривается в рамках созданной при комитете градостроительства и землепользования специальной комиссии. Так в 2018 году состоялось 40 заседаний комиссии по мобилизации и обеспечению поступлений арендных платежей в бюджет Петрозаводска. По их итогам в бюджет Петрозаводского городского округа поступило 9,4 млн руб. По оставшейся задолженности продолжается претензионно-исковая работа, в том числе рассматривается возможность расторжения договоров аренды",- сообщают в мэрии. 

В мэрии заявляют о расторжении 57 договоров аренды. Освобожденные таким образом земельные участки выставляются на торги в случае, если это не противоречит закону. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
09.01.2019, 10:33
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами"
08.01.2019, 11:12
ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные напали на охранника ДК "Машиностроитель"
09.01.2019, 15:41
Стало известно, с какими мотивировками судьи Верховного суда РФ отменили собственное решение об оправдании Алиханова
09.01.2019, 11:15
Дорогое китайское удовольствие
09.01.2019, 15:34
ФОТО: В ДТП на трассе в Карелии погиб водитель загоревшегося УАЗа

Аналитика

14.01.2019 12:12
Обществоведение
Церковный налог как индикатор религиозности общества 5
Готовы ли десятки миллионов православных россиян вывести свою церковь из "тени"?
Вот так полетали! 4
14.01.2019 10:15
"Возможность прямых фальсификаций исключается" 1
11.01.2019 12:14
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег 3
11.01.2019 09:30
Алиханов невиновен, и теперь это знают все 21
09.01.2019 15:08
Вся аналитика

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
10.01.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»