Мэрия Петрозаводска выставляет на торги участок на Кукковке под строительство заправки

Новая заправочная станция может появиться на в районе Карельского проспекта

Администрация Петрозаводска расторгает договоры аренды земельных участков, по которым имеется задолженность перед городским бюджетом, и ведет поиск хозяев на освободившиеся территории.

Как сообщает сайт городской мэрии, администрация готовится выставить на торги участок на Кукковке для размещения на нем автозаправочной станции .

"В рамках проведения мероприятий по вовлечению свободных земельных участков, на которые ранее были заключены договоры аренды, путем их предоставления с торгов Администрация инициирует проведение торгов в отношении земельного участка площадью 3082 кв.м с кадастровым номером 10:01:0160102:58 для размещения автозаправочной станции по пр. Карельскому (в районе пересечения с ул. Питкярантской)", - информирует пресс-центр мэрии города.

Как сообщают в администрации карельской столицы, мэрия ведет претензионно-исковую работу по взысканию задолженности с арендаторов.

"За прошедший 2018 год Администрацией выставлено претензий на общую сумму 80,9 млн руб. Добровольно оплачено 21,6 млн руб. Поступило в бюджет Петрозаводского городского округа по судебным решениям 15,5 тыс. руб. Кроме того, сложившаяся задолженность на постоянной основе рассматривается в рамках созданной при комитете градостроительства и землепользования специальной комиссии. Так в 2018 году состоялось 40 заседаний комиссии по мобилизации и обеспечению поступлений арендных платежей в бюджет Петрозаводска. По их итогам в бюджет Петрозаводского городского округа поступило 9,4 млн руб. По оставшейся задолженности продолжается претензионно-исковая работа, в том числе рассматривается возможность расторжения договоров аренды",- сообщают в мэрии.

В мэрии заявляют о расторжении 57 договоров аренды. Освобожденные таким образом земельные участки выставляются на торги в случае, если это не противоречит закону.