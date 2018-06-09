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Новости. Экономика
15:49, 09 Июня 2018

Мэрия Петрозаводска ждет сигналов от бизнеса

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Администрация Петрозаводска обратилась к предпринимателям города с предложением высказать свое мнение о необходимости субсидий для модернизации производства.

В этом году петрозаводские власти обсуждают возможность предоставления таких субсидий.

Они могут пойти на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития или модернизации производства товаров, работ, услуг.

Подробнее читайте на "Вестяз Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ванёк
2018-06-09 18:12:19
Какие вам сигналы нужны , как что и чего урвать .
Гость
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