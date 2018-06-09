Мэрия Петрозаводска ждет сигналов от бизнеса

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Администрация Петрозаводска обратилась к предпринимателям города с предложением высказать свое мнение о необходимости субсидий для модернизации производства.
В этом году петрозаводские власти обсуждают возможность предоставления таких субсидий.
Они могут пойти на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития или модернизации производства товаров, работ, услуг.
Подробнее читайте на "Вестяз Карелии".
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