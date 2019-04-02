Мэрия: Половина жителей Карелии трудоустроена на предприятиях малого и среднего бизнеса

В администрации Петрозаводска заявляют, что почти половина жителей трудоспособного возраста работает на предприятиях малого и среднего бизнеса, треть из них - в сфере торговли.

Об этом сообщила начальник отдела экономики и инвестиционной политики городской мэрии Ольга Пепоева в процессе обсуждения стратегии социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года.

"Всего по состоянию на первое января 2019 года на территории Петрозаводского городского округа зарегистрировано свыше 15300 субъектов малого и среднего предпринимательства", - отметила Пепоева.

Какова среднесписочная численность населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".