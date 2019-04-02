Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:29, 02 Апреля 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС, архив

Мэрия: Половина жителей Карелии трудоустроена на предприятиях малого и среднего бизнеса

Загрузка...

В администрации Петрозаводска заявляют, что почти половина жителей трудоспособного возраста работает на предприятиях малого и среднего бизнеса, треть из них - в сфере торговли.

Об этом сообщила начальник отдела экономики и инвестиционной политики городской мэрии Ольга Пепоева в процессе обсуждения стратегии социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года.

"Всего по состоянию на первое января 2019 года на территории Петрозаводского городского округа зарегистрировано свыше 15300 субъектов малого и среднего предпринимательства", - отметила Пепоева.

Какова среднесписочная численность населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2019-04-02 15:39:21
Уж не мэрии ли это заслуги ? :) Одними своими урнами , задолбали комерсов , и сократили количество раб. мест % на 10 .
zanoza
2019-04-02 13:49:06
Да наше население и радо бы работать на крупных предприятиях, только нет их у нас.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2019, 19:40
Поклонники обсуждают "округлившуюся" 47-летнюю Леру Кудрявцеву
31.03.2019, 20:40
Стилисты показали Анастасию Волочкову в необычном образе
31.03.2019, 12:58
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Китее, в Северной Карелии
28.03.2019, 20:20
Похудевшая звезда Comedy Woman показала растяжку
29.03.2019, 21:30
Муж Наташи Королевой полностью обнажился
26.03.2019, 09:21
Водителей Петрозаводска ждут "сплошные" проверки ГИБДД

Аналитика

01.04.2019 09:27
Политкухня
"Мы поставлены на грань выживания" 3
Жители северных районов Карелии рассказали о многочисленных проблемах, с которыми они столкнулись.
Клиника у храма 2
29.03.2019 11:41
"Амкодор" приступил к строительству завода в Петрозаводске 1
28.03.2019 14:24
Что изменится в Петрозаводске после решений городских депутатов 3
28.03.2019 10:30
Ямочный ремонт-2019 1
28.03.2019 09:36
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта"
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
Сегодня 09:11
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
01.04.2019 13:46
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым
29.03.2019 16:21
все фото и видео

Опрос

Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»