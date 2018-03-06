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Новости. Общество
15:48, 06 Марта 2018

Мэрия попросила петрозаводчан не бороться с шумными соседями самостоятельно

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В администрации Петрозаводска напомнили о штрафах за нарушение "закона о тишине".

Как рассказали в мэрии, к ним поступают жалобы граждан на нарушение тишины и покоя со стороны соседей, а также предприятий, расположенных на первых этажах многоквартирных домов или осуществляющих работы в непосредственной близости от дома.

В связи с этим власти напоминают:

"Шум в ночное время (с 22.00 до 07.00 часов, в праздничные дни с 22.00 до 08.00) на территории Карелии является нарушением общественного порядка, за которое статьей 2.1 Закона РК от 15.05.2008 №1191-ЗРК "Об административных правонарушениях" установлена ответственность".

Объектами, на которых ночью должны царить тишина и покой, являются: территории населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, многоквартирные и жилые дома, придомовые территории, гостиницы, больницы, дома отдыха и другие общественные места. 

"Не допускается громкое пение, крик, свист, использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, производство ремонтных, хозяйственных, строительных и иных работ или совершение иных действий, сопровождающихся громкими звуками", - сказано в сообщении администрации.

Нарушение "закона о тишине" влечет: на граждан – предупреждение или штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей; на должных лиц – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей: на юридических лиц – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. 

В случае повторного нарушения размер штрафа для должностных лиц увеличивается до 5 тыс. – 10 тыс. рублей, для юрлиц – до 50 тыс. - 100 тыс. рублей.

"При этом самостоятельно бороться с шумными соседями или уличными дебоширами не следует, необходимо обращаться в полицию. Телефон дежурной части УМВД России по г.Петрозаводску 78-05-81, 71-53-27 или 02", - отмечают в мэрии.

Отметим, что закон допускает нарушение тишины и покоя в ночное время в случае, если речь идет об "аварийно-восстановительных, спасательных и других неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности либо бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения населения, а также действий, совершаемых при проведении культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти Республики Карелия или органами местного самоуправления". 

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