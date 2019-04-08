Мэрия попросила подрядчика не пылить при подметании улиц

Специалисты проверили качество уборки дорожек и лестничных спусков от зимнего смета, сообщили в администрации Петрозаводска.

Во время очередного рейда оценивалось качество работ по содержанию дорожек возле улицы Нойбранденбургской, в центральной части города и в районе Октябрьского проспекта.

Также проверено состояние дорожек и лестничных спусков в парках и скверах.



фото администрации Петрозаводска

"Представителям организации-подрядчика особо указано на недопустимость пыления при выполнении уборки", - отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.