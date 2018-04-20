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Новости. Общество
16:34, 20 Апреля 2018
фото: мэрия Петрозаводска

Мэрия потребовала убрать гаражи на улице Анохина

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Владельцам гаражей, расположенных в районе дома №47а по улице Анохина, необходимо снести их до 4 мая, сообщает мэрия Петрозаводска.

"Администрация предлагает владельцам самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов (гаражей), расположенных в районе дома №47а по ул. Анохина добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объектах требований об освобождении самовольно (незаконно) занятого земельного участка произвести демонтаж указанных объектов и освободить земельный участок в срок до 04.05.2018", - сказано в сообщении городской администрации.

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Комментарии

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David
2018-04-20 16:57:18
Легко с гаражами бороться- стоят ни кому не мешают и владельцы послушные. Это тебе не уличная помойная торговля, это не уличная бесконтрольная реклама!
,
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