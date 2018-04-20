Мэрия потребовала убрать гаражи на улице Анохина

Владельцам гаражей, расположенных в районе дома №47а по улице Анохина, необходимо снести их до 4 мая, сообщает мэрия Петрозаводска.

"Администрация предлагает владельцам самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов (гаражей), расположенных в районе дома №47а по ул. Анохина добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объектах требований об освобождении самовольно (незаконно) занятого земельного участка произвести демонтаж указанных объектов и освободить земельный участок в срок до 04.05.2018", - сказано в сообщении городской администрации.