Мэрия потребовала убрать гаражи в центре Петрозаводска

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Владельцам гаражей, расположенных в районе дома №2 по площади Гагарина, необходимо снести их до 19 апреля, сообщает администрация карельской столицы.
"Администрация предлагает владельцам 9 самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов (гаражей), расположенных в районе дома № 2 по пл. Гагарина в г. Петрозаводске, добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объектах требований об освобождении самовольно (незаконно) занятых земельных участков произвести демонтаж указанных объектов и освободить земельные участки в срок до 19.04.2018", - сказано в сообщении.
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