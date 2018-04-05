Мэрия потребовала убрать гаражи в центре Петрозаводска

Владельцам гаражей, расположенных в районе дома №2 по площади Гагарина, необходимо снести их до 19 апреля, сообщает администрация карельской столицы.

"Администрация предлагает владельцам 9 самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов (гаражей), расположенных в районе дома № 2 по пл. Гагарина в г. Петрозаводске, добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объектах требований об освобождении самовольно (незаконно) занятых земельных участков произвести демонтаж указанных объектов и освободить земельные участки в срок до 19.04.2018", - сказано в сообщении.