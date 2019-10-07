Мэрия призвала петрозаводчан не мусорить около контейнерных площадок

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Складировать мусорные пакеты необходимо в предназначенные для этого баки, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В ходе ежедневных рейдов выявляются факты складирования мусора в местах, находящихся вблизи контейнерных площадок, что в дальнейшем приводит к захламлению городских территорий, в том числе парков, скверов, дворовых территорий. Скопление мусора влияет на увеличение популяции крыс.
Для улучшения результатов проводимой работы важна культура пользования контейнерными площадками. Администрация призывает горожан складировать мусорные пакеты в предназначенные для этого баки, не бросать твердые коммунальные отходы возле контейнерных площадок и в отсеках для крупногабаритного мусора.
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