Мэрия призвала петрозаводчан, покупающих продукты на улице, "задуматься о своем здоровье"

Администрация Петрозаводска в очередной раз обратилась к горожанам с просьбой не покупать продукты у тех, кто торгует на улице нелегально.

Как рассказали в мэрии в понедельник, в ходе рейдов, которые прошли в местах несанкционированной торговли на проспекте Ленина и на Лососинском шоссе, выявлены многочисленные нарушения.

"Помимо того, что торговые объекты располагались на муниципальной территории без согласования, к их владельцам есть и другие претензии. У людей за самодельными прилавками отсутствуют санитарные книжки, нет документации на реализуемые продукты, происхождение и качество которых вызывают вопросы. О соблюдении элементарных норм санитарии не приходится даже говорить", - отметила начальник отдела потребительского рынка Ольга Захарова.

"Мы в очередной раз предлагаем петрозаводчанам задуматься о своем здоровье и не приобретать продукцию сомнительного происхождения, которую, как правило, реализуют через несанкционированные уличные торговые точки", - добавила она.