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Новости. Общество
16:37, 25 Июня 2018

Мэрия призвала петрозаводчан, покупающих продукты на улице, "задуматься о своем здоровье"

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Администрация Петрозаводска в очередной раз обратилась к горожанам с просьбой не покупать продукты у тех, кто торгует на улице нелегально.

Как рассказали в мэрии в понедельник, в ходе рейдов, которые прошли в местах несанкционированной торговли на проспекте Ленина и на Лососинском шоссе, выявлены многочисленные нарушения. 

"Помимо того, что торговые объекты располагались на муниципальной территории без согласования, к их владельцам есть и другие претензии. У людей за самодельными прилавками отсутствуют санитарные книжки, нет документации на реализуемые продукты, происхождение и качество которых вызывают вопросы. О соблюдении элементарных норм санитарии не приходится даже говорить", - отметила начальник отдела потребительского рынка Ольга Захарова.

"Мы в очередной раз предлагаем петрозаводчанам задуматься о своем здоровье и не приобретать продукцию сомнительного происхождения, которую, как правило, реализуют через несанкционированные уличные торговые точки", - добавила она.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-06-25 17:01:59
Да, действительно, вдруг это туберкулезные сифилитики, зараженные глистами торгуют тухлой просрочкой :)
Гость
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