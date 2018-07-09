Мэрия требует убрать гараж на Ладожской

Владельцу гаража по улице Ладожская необходимо его снести, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация предлагает владельцу незаконно установленного гаража, расположенного в районе дома №6 по ул. Ладожская, добровольно, своими силами и средствами в срок до 19 июля произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок.