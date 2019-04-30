Мэрия: В Петрозаводске появится пункт сбора автомобильных шин

Ирина Мирошник поручила организовать работу по сбору и утилизации покрышек, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Утром 30 апреля в "Столице на Онего" вышла новость о том, что Петрозаводск завален покрышками и никто не собирается с этим бороться.

В пресс-службе администрации города со ссылкой на федеральные законы сообщили, что они не имеют отношения к вывозу покрышек, так как шины относятся к 4 классу отходов (не ТКО).

Однако в ходе городского тематического совещания сити-менеджер Ирина Мирошник сообщила, что мэрия берет на себя расходы по уборке и утилизации покрышек.

Как пояснила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, принято решение о проведении плановой работы муниципальным предприятием "Автоспецтранс".

С 13 мая оно организует уборку контейнерных площадок города от колес и складирует их временно на своей территории, после чего шины будут утилизировать. Кроме того, сдать старую резину автомобилисты смогут на территории МУП "Автоспецтранс" на Вытегорском шоссе.

"Я надеюсь, что добропорядочные горожане найдут возможность не бросать покрышки в непредназначенных местах, а свозить их в пункт приема", – отметила Ирина Мирошник.