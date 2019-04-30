Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
06:40, 30 Апреля 2019
фото: Столица на Онего

ФОТОФАКТ: Петрозаводск завален покрышками

Загрузка...

В пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО и в мэрии Петрозаводска сказали, что они не несут ответственности за вывоз покрышек с мусорных площадок.

В сезон смены автомобильной резины на мусорных площадках Петрозаводска появилось большое количество старых покрышек, однако никто вывозить их не собирается.


Столица на Онего

"Автомобильные покрышки не являются ТКО. Это совсем другой вид отходов, с которыми нужно по-другому обращаться. Региональный оператор не несет за них ответственности. Разобранные строения, теплицы, заборы, строительные отходы не относятся к твердым коммунальным отходам. И складировать их на контейнерных площадках недопустимо. Собственники должны самостоятельно позаботиться об утилизации таких отходов, заключив договоры с компанией, имеющей лицензию на вывоз данного вида мусора", – прокомментировали в ООО "Автоспецтранс".

В пресс-службе администрации города со ссылкой на федеральные законы сообщили, что также не имеют отношения к вывозу покрышек, так как шины относятся к 4 классу отходов (не ТКО).


Столица на Онего

"У нас нет механизмов работы по вывозу покрышек. Однако мы ищем пути решения данной проблемы", – сообщили в мэрии Петрозаводска.

На данный момент нет договора со специализированными компаниями на вывоз с мусорных площадок Петрозаводска крупногабаритного мусора, не относящегося к коммунальным отходам.

Сколько еще горожанам придется терпеть завалы из старых покрышек на мусорных площадках рядом с домами, неизвестно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2019-04-30 09:38:39
Все как-то забыли, что с некоторых пор в стране введен утилизационный сбор, который платится с каждой купленной машины! Внимание вопрос - а на что он расходуется, если никто ничего не утилизирует?! Нас опять обманули?
Aleksei Shevarov
2019-04-30 08:45:23
Решение проблемы простое - заставлять владельцев шиномонтажей заключать договора на вывоз покрышек. Тех, кто проигнорирует штрафовать вплоть до приостановления деятельности.
Lana
2019-04-30 08:59:54
Aleksei Shevarov,

Ввести дополнительную плату с владельцев авто за вывоз покрышек, как за ТБО.
User
2019-04-30 09:39:06
Lana, она уже введена - называется утилизационный сбор.
Leopol'd
2019-04-30 10:21:09
+1
государство на всех стадиях производства и продажи, заботливо (об экологии пекутся) собирают деньги. Затем повышают сбор за вывоз ТБО, т.к. надо сортировать и перерабатывать (хотя деньги за переработку уже взяли). И в заключение возьмут денег с нас же (напрямую и из местного бюджета), чтобы наконец вывезти.
Lana, разберитесь сначала, даже если у вас нет личного авто. Да и такси/маршрутками вы тоже пользуетесь.
Karjalan
2019-04-30 08:28:57
В пресс-службе администрации города со ссылкой на федеральные законы сообщили, что также не имеют отношения к вывозу покрышек.......
Наверно так и есть, но разве это не территория города ? покрышки это 4 класс ОТХОДОВ (не ТКО) - САМИ ТАК СКАЗАЛИ, значит все же отходы, значит город завален отходами, значит БЕЗДЕЙСТВИЕ, собирайте на временное хранение .
Жозеф
2019-04-30 08:09:37
У нашего и у соседнего домов насчитал больше сотни этих городских "украшений". Петрозаводск стал похож на Детройт.
А ведь покрышки - ценнейшее сырьё для новых технологий строительства дорог. Мозгов не хватает у предпринимателей Карелии.
Leopol'd
2019-04-30 09:35:44
Жозеф, ценным сырьем они становятся на дотируемых предприятиях по переработке. Но зачем создавать такие заводы, если можно просто создать поборы с автовладельцев, с производителей шин, с жителей, а потом сказать, что все это личные проблемы.
User
2019-04-30 10:34:32
Leopol'd, после разделения на "них" и "нас", наши проблемы "их" не волнуют, но очень волнуют наши кошельки.
Lana
2019-04-30 08:04:25
Дождутся автомобилисты когда их "гробы" на колесах жечь начнут!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2019, 12:30
В Карелию возвращаются холода
28.04.2019, 10:23
ФОТО: В Петрозаводске подрались посетители ресторана
25.04.2019, 18:13
ФОТО: Появились кадры с места страшного ДТП в Карелии, где пострадали пять человек
25.04.2019, 15:46
В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП, когда ВАЗ сбил женщину на тротуаре в Петрозаводске
26.04.2019, 19:10
Пугачева вышла на публику в прозрачной юбке
26.04.2019, 22:42
Умер руководитель Следкома Карелии Юрий Бабойдо

Аналитика

29.04.2019 16:45
Капитал
Еще один уютный парк появится в Петрозаводске
"Баренц Групп" продолжает программу озеленения Петрозаводска.
Завод "Славмо" открыл новую площадку по розливу артезианской воды
29.04.2019 12:34
Грузовики попадут под ограничения 1
29.04.2019 09:30
Миллионы на спасение Шуи
26.04.2019 12:40
Встречайте дачный сезон во всеоружии
24.04.2019 10:53
Вся аналитика

Чтиво

25.04.2019 09:57
Личное мнение
Бизнес с риском для жизни
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
Травма – отдыху не помеха!
24.04.2019 10:00
Деньги нашли в карманах инвалидов 2
24.04.2019 09:14
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
22.04.2019 13:28
архив чтиво

Медиа

Пасхальная служба в главном храме Карелии
28.04.2019 12:15
все фото и видео

Опрос

Что для вас 1 мая?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»