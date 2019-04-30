ФОТОФАКТ: Петрозаводск завален покрышками

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В пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО и в мэрии Петрозаводска сказали, что они не несут ответственности за вывоз покрышек с мусорных площадок.
В сезон смены автомобильной резины на мусорных площадках Петрозаводска появилось большое количество старых покрышек, однако никто вывозить их не собирается.
"Автомобильные покрышки не являются ТКО. Это совсем другой вид отходов, с которыми нужно по-другому обращаться. Региональный оператор не несет за них ответственности. Разобранные строения, теплицы, заборы, строительные отходы не относятся к твердым коммунальным отходам. И складировать их на контейнерных площадках недопустимо. Собственники должны самостоятельно позаботиться об утилизации таких отходов, заключив договоры с компанией, имеющей лицензию на вывоз данного вида мусора", – прокомментировали в ООО "Автоспецтранс".
В пресс-службе администрации города со ссылкой на федеральные законы сообщили, что также не имеют отношения к вывозу покрышек, так как шины относятся к 4 классу отходов (не ТКО).
"У нас нет механизмов работы по вывозу покрышек. Однако мы ищем пути решения данной проблемы", – сообщили в мэрии Петрозаводска.
На данный момент нет договора со специализированными компаниями на вывоз с мусорных площадок Петрозаводска крупногабаритного мусора, не относящегося к коммунальным отходам.
Сколько еще горожанам придется терпеть завалы из старых покрышек на мусорных площадках рядом с домами, неизвестно.
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