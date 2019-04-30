ФОТОФАКТ: Петрозаводск завален покрышками

В пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО и в мэрии Петрозаводска сказали, что они не несут ответственности за вывоз покрышек с мусорных площадок.

В сезон смены автомобильной резины на мусорных площадках Петрозаводска появилось большое количество старых покрышек, однако никто вывозить их не собирается.



Столица на Онего

"Автомобильные покрышки не являются ТКО. Это совсем другой вид отходов, с которыми нужно по-другому обращаться. Региональный оператор не несет за них ответственности. Разобранные строения, теплицы, заборы, строительные отходы не относятся к твердым коммунальным отходам. И складировать их на контейнерных площадках недопустимо. Собственники должны самостоятельно позаботиться об утилизации таких отходов, заключив договоры с компанией, имеющей лицензию на вывоз данного вида мусора", – прокомментировали в ООО "Автоспецтранс".

В пресс-службе администрации города со ссылкой на федеральные законы сообщили, что также не имеют отношения к вывозу покрышек, так как шины относятся к 4 классу отходов (не ТКО).



Столица на Онего

"У нас нет механизмов работы по вывозу покрышек. Однако мы ищем пути решения данной проблемы", – сообщили в мэрии Петрозаводска.

На данный момент нет договора со специализированными компаниями на вывоз с мусорных площадок Петрозаводска крупногабаритного мусора, не относящегося к коммунальным отходам.

Сколько еще горожанам придется терпеть завалы из старых покрышек на мусорных площадках рядом с домами, неизвестно.