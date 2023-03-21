Меры господдержки завода «Амкодор-Онего» в Петрозаводске отложат до 2024 года

Власти Карелии решили отложить выделение субсидий компании «Амкодор-Онего», которая занимается производством лесозаготовительной техники в Петрозаводске.

Это следует из проекта закона о внесении изменений в республиканский бюджет на 2023 год.

Согласно документу, планируется перенести на 2024 год выделение субсидий «Амкодор-Онего» на подключение к сетям ливневой канализации и строительству линии электропередачи.

На эти цели предусмотрены суммы в размере, соответственно, 11,5 млн и 295,5 тыс. рублей.