Меры по устранению запаха канализации на улицах Петрозаводска будут «объемные и сложные», заявил мэр

Компания «ПКС-Водоканал» подготовила предложения по устранению запаха канализации на улицах микрорайона Ключевая в Петрозаводске.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации глава города Владимир Любарский.

«Наши коллеги из „ПКС-Водоканал“ озвучили несколько технологических предложений по известной проблеме запаха на Ключевой… Они объемные, сложные, они технологические, касаются разных направлений деятельности», — сказал Любарский.

По его словам, эти предложения в ближайшее время будут обсуждаться на заседании специальной рабочей группы. Трансляция пройдет в онлайн-режиме.

Работы по устранению запаха запланированы на следующий год, добавил мэр Петрозаводска.