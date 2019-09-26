Местные власти не дают жилье пенсионерке из Карелии, живущей в заброшенном здании без отопления

В Сортавале 80-летняя пенсионерка Римма Квашникова десятки лет живет в заброшенном санатории "Ладога".

Раньше она работала там поваром и получила жилье. Но после закрытия санатория другой квартиры пенсионерке никто не предоставил, сообщил корреспондент ГТРК "Карелия" в видеосюжете.

Здание не отапливается. Зимой пенсионерка тратит половину пенсии (6-7 тысяч рублей) на электричество, за счет которого работают 8 обогревателей.

Женщина стоит в очереди на получение жилья уже 46 лет. Она обращалась в разные инстанции. Полтора года назад суд вынес решение о предоставлении пенисонерке жилья.

Глава Сортавальского района Сергей Крупин сказал, что у них около 50 аналогичных постановлений из суда, и все получают квартиры в порядке очереди.

"Мы надеемся, что в следующем году Римма Яковлевна переедет в благоустроенное жилье", – добавил Сергей Крупин.

Эту зиму пенсионерке придется вновь провести в заброшенном здании.