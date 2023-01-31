Месторождения полезных ископаемых собираются разрабатывать на Соловках

Власти Архангельской области добиваются введения упрощенного порядка предоставления права пользования недрами для добычи щебня и песка на Соловках.

Об этом сообщает официальный сайт парламента области.

На островах Соловецкого архипелага, путь на который лежит через Карелию, планируется реализация масштабных инвестиционных проектов по строительству жилья, социальных объектов, реставрации и реконструкции исторических памятников. По предварительным расчетам, на эти работы потребуется не менее 225 тысяч кубометров строительного песка и 130 тысяч кубометров щебня. Учитывая климатические условия и сезонность завоза, могут происходить перебои с поставкой материалов. Кроме того, перевозка значительно увеличит стоимость строительства.

Поэтому предлагается разрешить без проведения конкурса или аукциона пользоваться общераспространенными полезными ископаемыми для реализации проектов на Соловках, пояснили в парламенте.