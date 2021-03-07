Метель и гололедица ожидают жителей Карелии 8 марта

Специалисты карельского Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Международный женский день.

По Карелии восьмого марта ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, ночью в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, ночью местами порывистый до сильного. Температура воздуха ночью -16, -21°С, по северным районам местами до -26°С, днем -13, -18°С, местами до -23°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшой снег, ночью метель. На дорогах гололедица. Ветер северный ночью порывистый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -17, -19°С, днем -13, -15°С. Атмосферное давление будет расти.