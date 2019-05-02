Метеоролог Финляндии предупреждает о резком похолодании и снегопаде

Водителей и туристов, собравшихся посетить Финляндию на майских выходных, предупреждают о надвигающемся мощном циклоне, который принесет похолодание и снегопады.

В ближайшие дни температура воздуха на юге может снизиться на 10 градусов. В Похъянмаа ночью ожидается нулевая температура, а в Кайнуу – до шести градусов, сообщает новостная служба Yle.

Вдоль восточной границы от Кайнуу до Центральной Финляндии выпадет до 30 см снега.

Холодная погода сохранится несколько дней, и, к примеру, в Восточной Финляндии предупреждают о сложных дорожных условиях.

По словам метеоролога Yle Матти Хуутонена, именно циклон принесет с собой зиму.

В ночь с пятницы на субботу осадки переместятся на Кольский полуостров.

Возврат зимы не является исключительным явлением в Финляндии, но он может застать врасплох тех, кто уже привык к весеннему солнцу. Хуутонен отмечает, что в пятницу погода будет холоднее, чем в среднем в начале мая.