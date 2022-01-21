Методом холодного ресайклинга в Карелии будет отремонтировано 233 километра дорог

При ремонте дорог в Карелии используются новые технологии, сообщили в Минстрое республики.

Работы в рамках нацпроекта проводятся с учётом климатических условий и увеличивают срок службы покрытия магистралей.

За три года с начала реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Карелии были отремонтированы свыше 500 километров дорог. Более 50 процентов работ проводились с применением новых материалов и технологий.

В прошлом году в нашем регионе был впервые использован метод холодного ресайклинга. Верхний слой дорожного покрытия фрезеруют, перемалывают и вводят в полученную массу стабилизаторы и специальные добавки. Технологию применяют на участке дороги к станции Орзега: при наступлении благоприятных погодных условий специалисты проверят основание дороги, устроенное новым методом, в том числе устойчивость к воздействию климата Карелии.

«Ресайклинг позволяет значительно сократить сроки ремонта, уменьшить финансовые затраты на доставку материалов и продлить срок службы дорожного покрытия. Если метод себя хорошо зарекомендует, то по такой технологии будем ремонтировать и другие дороги», — отмечает начальник отдела контроля качества работ Управления автодорог Карелии Александр Груздов.

Одно из ключевых условий нацпроекта — соответствие материалов последним госстандартам. Так, при ремонте дорог Заозерье — Пиньгуба, Петрозаводск — Лососинное асфальтобетон типа Б был заменён на тип А, оптимальный для нашего региона: количество щебня в смеси увеличено на 10 процентов, а состав битума рассчитан на большие перепады температур.

В 2022 году по нацпроекту БКД в Карелии будут отремонтированы не менее 233 км дорог. Специалисты продолжат мониторинг новых технологий в сотрудничестве с ФАУ «РОСДОРНИИ» и планируют расширять их применение в будущем.