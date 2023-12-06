Между Тбилиси и Санкт-Петербургом запустили регулярные авиарейсы

Полеты из Пулково в столицу Грузии будут выполняться два раза в неделю.

Как пишет Газета.ru, авиакомпания Georgian Airways начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Тбилиси — Санкт-Петербург — Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково).

«Мы видим спрос и к летнему сезону и надеемся сделать рейс ежедневным», — заявил первый заместитель гендиректора компании Роберт Оганесян.

Согласно информации пресс-службы, полеты из петербургского аэропорта в столицу Грузии будут выполняться два раза в неделю, по средам и воскресеньям, на самолетах Boeing 737.

По данным онлайн-табло воздушной гавани, первый с 2019 года авиарейс Georgian Airways из Тбилиси уже прилетел в Петербург ночью 10 декабря.