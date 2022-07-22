Международную компанию по камнеобработке планируется создать в Карелии

Центр по привлечению иностранный инвестиций Карелии заключил соглашение с компанией из Ирана по созданию совместного ирано-российского предприятия, которое займется поставками строительного камня.

Об этом сообщила Ассоциация камнеобрабатывающих производственных организаций Республики Карелия.

Соглашение с иранской компанией Farzin Rock Stone Co было подписано во время визита карельских предпринимателей в Иран. Совместное предприятие возьмет на себя организацию постоянно действующей выставки-продажи строительного камня, который производят в Иране и в Карелии.

«Для реализации этого огромного проекта сейчас выстраивается возможные логистические цепочки и договорённости о покупке и продаже сырья. По итогам поездки в Исламскую Республику Иран, в Карелию было привезено 40 образцов иранского камня. Цветовая палитра иранского камня по сравнению с карельской богаче. Каждый привезенный образец уникален. Камни были привезены, чтобы провести анализ их качества. Продажа такого камня возможна после получения сертификата», — сообщили в Ассоциации.

Постоянно действующая выставка-продажа продукции камнеобработки в Петрозаводске позволит предприятиям России заказывать карельский и иранский камень.

По оценки Ассоциации, суммарный объём инвестиций в создание совместного предприятия составит порядка 10 млн. евро.