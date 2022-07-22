890x80
Реклама
Сенатором от Карелии может стать «человек Лаврова»
22.07.2022 16:57
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Закипевший арбуз с запахом хлорки испугал жителей Карелии (ФОТОФАКТ)
24.07.2022 16:11

Международную компанию по камнеобработке планируется создать в Карелии

Новости. Экономика
14:11, 25 Июля 2022

Новости партнеров

Центр по привлечению иностранный инвестиций Карелии заключил соглашение с компанией из Ирана по созданию совместного ирано-российского предприятия, которое займется поставками строительного камня.

Об этом сообщила Ассоциация камнеобрабатывающих производственных организаций Республики Карелия.

Соглашение с иранской компанией Farzin Rock Stone Co было подписано во время визита карельских предпринимателей в Иран.  Совместное предприятие возьмет на себя организацию постоянно действующей выставки-продажи строительного камня, который производят в Иране и в Карелии.

«Для реализации этого огромного проекта сейчас выстраивается возможные логистические цепочки и договорённости о покупке и продаже сырья. По итогам поездки в Исламскую Республику Иран, в Карелию было привезено 40 образцов иранского камня. Цветовая палитра иранского камня по сравнению с карельской богаче. Каждый привезенный образец уникален. Камни были привезены, чтобы провести анализ их качества. Продажа такого камня возможна после получения сертификата», — сообщили в Ассоциации.

Постоянно действующая выставка-продажа продукции камнеобработки в Петрозаводске позволит предприятиям России заказывать карельский и иранский камень.

По оценки Ассоциации, суммарный объём инвестиций в создание совместного предприятия составит порядка 10 млн. евро.

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.07.2022, 22:00
Туристы при возвращении из Финляндии сталкиваются с запретами и неожиданными вопросами на границе
18.07.2022, 11:42
Следком Карелии рассказал подробности дела об убийстве молодой девушки, пропавшей в Петрозаводске
18.07.2022, 08:45
Найдены останки пропавшей в Петрозаводске девушки
20.07.2022, 16:40
В Петрозаводске младенец, жестоко избитый отцом, вышел из двухлетней комы
21.07.2022, 14:48
Погранзастава в Карелии на границе с Финляндией превратилась в руины и ее пытались продать (ФОТО)
18.07.2022, 12:46
Молчание для ягнят

Чтиво

20.07.2022 13:15
Личное мнение
Есть кони, а есть «мерины»
Байк-фестиваль — коммерческое предприятие, и если не поддерживать там элементарные правила поведения, зрители просто перестанут туда ездить.
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
20.07.2022 09:00
Стоит ли в Карелии ожидать грибного изобилия, как в прошлом году?
19.07.2022 16:55
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.