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Международный фестиваль "Жара" в Баку перенесли

Новости. Вечерняя столица
19:10, 09 Июня 2020
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Музыкальный фестиваль "Жара" в Баку пройдет с 28 июля по 1 августа в 2021 году.

Перенос связан с эпидемиологической обстановкой в стране из-за коронавируса, пишет издание "РИА Новости".

"В связи со вспышкой заболеваемости COVID-19 в Баку, организаторами фестиваля было принято решение о переносе юбилейного фестиваля "Жара" в Баку на 2021 год. Он пройдет с 28 июля по 1 августа", – сообщила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что мероприятие состоится с 29 июля по 2 августа 2020 года
 
В программе планировался гала-концерт с исполнением всех хитов, творческие вечера Дмитрия Маликова, Игоря Николаева, вечер хитов 1990-х и 2000-х годов в исполнении популярных артистов, концерты Emin & Friends, Егора Крида и HammAli & Navai, "Поколение Z".

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