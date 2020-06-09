Международный фестиваль "Жара" в Баку перенесли

Музыкальный фестиваль "Жара" в Баку пройдет с 28 июля по 1 августа в 2021 году.

Перенос связан с эпидемиологической обстановкой в стране из-за коронавируса, пишет издание "РИА Новости".



"В связи со вспышкой заболеваемости COVID-19 в Баку, организаторами фестиваля было принято решение о переносе юбилейного фестиваля "Жара" в Баку на 2021 год. Он пройдет с 28 июля по 1 августа", – сообщила пресс-служба.



Ранее сообщалось, что мероприятие состоится с 29 июля по 2 августа 2020 года



В программе планировался гала-концерт с исполнением всех хитов, творческие вечера Дмитрия Маликова, Игоря Николаева, вечер хитов 1990-х и 2000-х годов в исполнении популярных артистов, концерты Emin & Friends, Егора Крида и HammAli & Navai, "Поколение Z".