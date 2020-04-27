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Синоптик предрек россиянам рекордно жаркий год

Новости. Вечерняя столица
19:10, 27 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Нынешний год вполне может войти в пятерку самых жарких.

Однако рекорды по температуре не гарантированы, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) сообщили, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории.
 
"Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим, то, что будет высокая температура, – это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет. В таком вероятностном смысле я это поддерживаю", – прокомментировал Вильфанд.

Синоптик уточнил, что речь идет о температуре, измеряемой в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли.

Он также напомнил, что климатологи склонны ожидать от каждого следующего пятилетия рекордов.

"Средние температуры за пятилетие будут выше и выше. Уже подряд пять пятилетий температуры повышаются", – отмечает Вильфанд.

По его словам, это характеристика глобального потепления и такое развитие событий связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.

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