Синоптик предрек россиянам рекордно жаркий год

Нынешний год вполне может войти в пятерку самых жарких.

Однако рекорды по температуре не гарантированы, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



Ранее специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) сообщили, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории.



"Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим, то, что будет высокая температура, – это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет. В таком вероятностном смысле я это поддерживаю", – прокомментировал Вильфанд.



Синоптик уточнил, что речь идет о температуре, измеряемой в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли.



Он также напомнил, что климатологи склонны ожидать от каждого следующего пятилетия рекордов.



"Средние температуры за пятилетие будут выше и выше. Уже подряд пять пятилетий температуры повышаются", – отмечает Вильфанд.



По его словам, это характеристика глобального потепления и такое развитие событий связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.